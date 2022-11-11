رايو فايكانو يتعادل مع سلتا فيجو في الدوري الإسباني

فرض التعادل السلبي نفسه على لقاء رايو فايكانو مع ضيفه سلتا فيجو، مساء الخميس، في المرحلة الرابعة عشر لبطولة الدوري الإسباني.

وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة، ليكتفي كل فريق بحصد نقطة وحيدة.

وارتفع رصيد رايو فايكانو، الذي حافظ على سجله خاليا من الهزائم للمباراة السادسة على التوالي في المسابقة، إلى 22 نقطة في المركز الثامن.

في المقابل، رفع سلتا فيجو، الذي عجز عن تحقيق أي انتصار للمباراة السابعة على التوالي في البطولة، رصيده إلى 12 نقطة، في المركز السابع عشر (الرابع من القاع).