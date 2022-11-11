شكري يؤكد الحرص على الاستماع والتشاور مع جميع الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي

أكد وزير الخارجية سامح شكري رئيس مؤتمر المناخ أنه حريص على الاستماع والتشاور مع جميع الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي للتعرف على مواقفها والاطلاع على شواغلها، بما يسهم في تقريب المواقف وتحقيق التوافق.

جاء ذلك خلال استقبال اليوم الجمعة السيد ألوك شارما رئيس الدورة ٢٦ للمؤتمر، والتي عقدا العام الماضي بمدينة جلاسجو.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن "شارما" أعرب عن خالص تمنياته لنجاح الدورة الحالية للمؤتمر، حيث أن نجاحCOP27 يمثل نجاحاً لجميع الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي.

وحرص المسئول البريطاني في هذا الإطار على الاستماع لتقييم الوزير شكري لعدد من الموضوعات المطروحة على أجندة المؤتمر، ومنها حشد التمويل وتعزيز اجراءات التكيُف وتخفيف تداعيات تغير المناخ ومعالجة الخسائر والأضرار .

وأضاف أبو زيد، أن "شارما" أبرز كذلك التزام بلاده بما سبق وأن اعلنت عنه من تعهدات في مجال المناخ، واعتزامها الاعلان عن تعهدات والتزامات جديدة تعزز من اسهاماتها في مجال عمل المناخ الدولي، منوهاً في هذا السياق بإعلان رئيس الوزراء البريطاني عن مضاعفة التمويل المخصص من جانبها لتعزيز التكيُف مع تغير المناخ بمقدار ٣ أضعاف بحلول عام ٢٠٢٥.

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن الوزير شكري أعرب عن التقدير لجهود الرئاسة البريطانية السابقة للمؤتمر.