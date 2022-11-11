وزير الصناعة السعودي: العالم بحاجة للتعاون وإيجاد سبل عاجلة لمكافحة التغير المناخي

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، اليوم الجمعة، إن العالم بحاجة ملحة للاستمرار في التواصل مع بعضه البعض وإيجاد سبل عاجلة لمكافحة تداعيات التغير المناخي.

وأوضح الخريف - خلال جلسة بعنوان "المعادن الأساسية - قضية هامة"، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ (كوب-27) بمدينة شرم الشيخ - أن المملكة وضعت رؤية وزارة الصناعة والتعدين على أساس ربط الثروات المعدنية بالصناعة؛ لضمان تحقيق الاستفادة من المصادر الطبيعية في القطاع الصناعي وذلك من خلال توجيه الموارد في الاتجاه الصحيح الوصول إلى الحياد الصفري.

وأشار إلى أن قطاع التعدين هو جزء لا يتجزأ من رؤية المملكة لعام 2030، منوهًا بأن الثروات المعدنية في السعودية بلغت قيمتها 1.3 تريليون دولار.

وأكد أن المجتمع الدولي اتفق اليوم على طريقة للتعامل مع التحديات، كما بدأ في إجراء المعادلات الحسابية من أجل معرفة المطلوب في المستقبل وكيف يمكن تسريع وتيرته وتحقيقه لمكافحة التغير المناخي.