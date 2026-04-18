أبو الغيط: استقرار العراق وتماسك نسيجه الوطني ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة العربية

التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم السبت، مع نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، وذلك على هامش مشاركته في أعمال منتدى أنطاليا للدبلوماسية.

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن اللقاء شهد تبادلا لوجهات النظر حول مستجدات الأوضاع الإقليمية في ضوء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وتداعياتها الخطيرة على المنطقة.

وقال رشدي إن الأمين العام للجامعة استمع باهتمام إلى تقديرات الرئيس بارزاني بشأن تطورات المشهد السياسي في العراق.

وأكد أبو الغيط في هذا السياق حرص جامعة الدول العربية على مواكبة كافة التطورات السياسية والأمنية في العراق، بما في ذلك في إقليم كردستان، مشددا على أن استقرار العراق وتماسك نسيجه الوطني يمثلان ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة العربية.