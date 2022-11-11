الأمم المتحدة تبحث مع روسيا تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

استؤنفت المحادثات بين الأمم المتحدة وروسيا، اليوم الجمعة، بشأن تمديد الاتفاق الخاص بتصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود، وذلك قبل أسبوع من انتهاء سريان الاتفاق.

ووصف متحدث باسم الأمم المتحدة المحادثات في جنيف، اليوم الجمعة، بأنها "غير رسمية". ومن غير الواضح ما إذا كانت الأمم المتحدة ستقدم معلومات عن نتائج هذه المحادثات ومتى ستفعل ذلك.

وتم التوصل إلى الاتفاق في يوليو الماضي، بوساطة الأمم المتحدة وتركيا، وهو ساري المفعول حتى 19 نوفمبر الجاري.

وكان أحد أهداف الاتفاق، هو تمكين المرور الآمن لسفن الشحن عبر البحر الأسود، وهو ما منعته روسيا بعد بدء هجومها على أوكرانيا.

وأوكرانيا هي واحدة من أهم مصدري الحبوب في العالم.

وفي الوقت ذاته، يتعين تيسير الصادرات الروسية من الحبوب والأسمدة. وهو الأمر الذي ترى روسيا أنه لم ينجح.

وجرت المحادثات اليوم الجمعة في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف، وكان من بين المشاركين منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث والأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ريبيكا جرينسبان ونائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين.