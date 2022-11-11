فيتوريا يكشف موعد انضمام صلاح لمعسكر المنتخب قبل مواجهة بلجيكا

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كشف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، موعد انضمام اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية، لمعسكر الفراعنة خلال فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر.

وانطلق معسكر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، يوم الإثنين الماضي، وتم الاتفاق على إقامته على فترتي الأولى من 7 إلى 11 والفترة الثانية من 13 إلى 18 نوفمبر.

وقال فيتوريا في تصريحات تليفزيونية: "سنعلن عن قائمة المنتخب النهائية لودية بلجيكا مساء اليوم الجمعة، ولكن اللاعبون المحترفون سينضمون إلينا في الكويت."

وأضاف: "صلاح سيلتحق مع بقية اللاعبين المحترفين بمعسكر المنتخب في الكويت، والبعثة ستغادر مصر يوم 14 نوفمبر الجاري."

وأتم: "أشكر تريزيجيه وسعيد بانضمامه مبكرًا لمعسكر المنتخب، عقب عودته من تركيا."

ومن المقرر أن يواجه منتخبنا الوطني نظيره بلجيكا، يوم الجمعة القادمة على ملعب جابر الأحمد في الكويت، في مباراة ودية ضمن استعدادات الفراعنة لخوض تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.