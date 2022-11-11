الكويت تجدد موقفها الثابت بشأن محورية القضية الفلسطينية في العالمين العربي والإسلامي

أكدت دولة الكويت موقفها التاريخي والثابت حول مركزية ومحورية القضية الفلسطينية في العالمين العربي والإسلامي والحق الأصيل لدولة فلسطين في السيادة المطلقة على كافة الأراضي المحتلة منذ عام 1967 وكذلك الهوية العربية للقدس الشرقية بوصفها عاصمة دولة فلسطين.

وشددت الكويت - في بيان لها أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة بند (الممارسات الإسرائيلية والأنشطة الاستيطانية التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة) وفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الجمعة - على حتمية منح حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني الأبي والعمل على منحه كافة حقوقه الشرعية في الاستقلال والكرامة والحرية.

وجددت مطالبة المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ مواقف أكثر فعالية لإدانة ووقف ممارسات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي الواسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني والتي أدت إلى خرق جسيم لكافة القوانين والأعراف الدولية وإلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

وأدانت استمرار الحصار الجائر وغير القانوني على قطاع غزة وما يصاحبه من استهداف مسلح متعمد للمدنيين والأعيان المدنية وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية والطبية للمحتاجين مرورا بتفشي ظاهرة الإجراءات الاستعمارية الاستيطانية للاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعربت عن إدانتها لتوسيع وبناء المستوطنات والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين وهدم منازلهم ومصادرة ممتلكاتهم والذي يعد خرقا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وذكرت الكويت - في البيان - أن تلك الانتهاكات لها آثار خطيرة تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين ومن هذه الانتهاكات استمرار المستوطنين وقوات الاحتلال بتدنيس حرمة الأماكن المقدسة في مدينة القدس والتي ترمي إلى تغيير الوضع التاريخي والقائم للمسجد الأقصى ومحاولات تقسيمه زمانيا ومكانيا وإعاقة حق صلاة المسلمين فيه.

وأكدت إدانتها الصريحة لأي قرار أو إجراء يخرق المكانة التاريخية لمدينة القدس، مشددة على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات حاسمة لوقف الجرائم والانتهاكات الممنهجة المتواصلة للاحتلال للقانون الدولي وأهمية رفع الحصار بشكل فوري عن قطاع غزة.

وشددت الكويت على ضرورة دعم المساعي الفلسطينية الهادفة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفقا للقرارات الأممية ذات الصلة إضافة إلى مساءلة المجرمين وتحقيق العدالة للضحايا، معربة عن الاستنكار لاغتيال قوات الاحتلال المتعمد للصحفية شيرين أبو عاقلة وضرورة محاسبة المسؤولين عن وقوع هذه الجريمة الشنعاء مع استمرار وقوف دولة الكويت مع الشعب الفلسطيني، وضرورة استجابة سلطات الاحتلال لدعوات السلام والانخراط بحسن نية في مفاوضات جادة من أجل تحقيق السلام وإقامة الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.