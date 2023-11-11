مظاهرة حاشدة مؤيدة للفلسطينيين في لندن بالتزامن مع ذكرى يوم الهدنة

شارك آلاف المتظاهرين، اليوم السبت، في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين وسط العاصمة البريطانية لندن.

وانطلقت المسيرة التي تأتي في ذكرى "يوم الهدنة" من شارع بارك لين قرب حديقة الهايد بارك الشهيرة. ونقلت صحيفة "جارديان" البريطانية عن منظمي المسيرة إنها قد تكون واحدة من أكبر المسيرات السياسية في التاريخ البريطاني.

وكان منظمو المظاهرة قد تعهدوا بتجنب منطقة وايتهول في وسط لندن، حيث تشهد احتفال بحضور رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

و"يوم الهدنة" هو يوم احتفالي يعقد في 11 نوفمبر من كل عام لإحياء ذكرى الهدنة الموقعة بين الحلفاء في الحرب العالمية الأولى وألمانيا القيصرية في كومبيين الفرنسية لوقف الأعمال العدائية على الجبهة الغربية للحرب العالمية الأولى، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأثار تنظيم المظاهرة، على الرغم من انتقادات الحكومة، أزمة سياسية، في وقت تواجه فيه وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان الآن انتقادات لاذعة تدعو لإقالتها لتشكيكها في الموقف المحايد للشرطة التي رفضت حظر المظاهرة.

وكان رئيس العمليات في شرطة لندن، لورانس تايلور، الذي توقع مشاركة أكثر من 100 ألف متظاهر، قد أشار في وقت سابق إلى أن نهاية هذا الأسبوع ستكون "متوترة بشكل خاص وصعبة"، معرباً عن خشيته من قدوم مثيري الشغب إلى المكان مما يزيد من احتمال حدوث صدامات.

ونشرت الشرطة، أمس الجمعة، قوات ضخمة، مع تعبئة نحو ألفي عنصر لضمان أمن الاحتفالات والتظاهرة.

وكانت برافرمان قد وصفت المسيرات الداعية لوقف إطلاق النار في غزة بأنها "مسيرات كراهية"، مشيرة إلى أن عناصر الشرطة "يفاضلون" عندما يتعلق الأمر بالمظاهرات.

واعتبرت الوزير البريطانية أنهم تجاهلوا "الغوغاء المؤيدين للفلسطينيين" خلال مسيرات احتجاج على الحرب على غزة.

وأثارت هذه التصريحات سيلاً من الانتقادات، ودعا نواب المعارضة سوناك إلى إقالة الوزيرة، حيث قال زعيم حزب العمال المعارض، كير ستارمر، إن برافرمان "خرجت عن السيطرة"، وإن سوناك "أضعف من أن يتصرف حيال ذلك"، على حد تعبيره.