تحويل 5 مصابين فلسطينيين من مستشفى بئر العبد إلى خارج شمال سيناء

حولت الجهات الصحية بمحافظة شمال سيناء، 5 مصابين فلسطينيين من مستشفى بئر العبد النموذجي إلى مستشفيات خارج المحافظة لاستكمال العلاج.

وكشف مصدر طبي في شمال سيناء، عن تحويل 5 حالات من الجرحى الفلسطينيين من مستشفى بئر العبد التخصصي إلى مستشفيي معهد ناصر وزايد آل نهيان بالقاهرة؛ لاحتياجهم إلى تدخلات جراحية دقيقة.

وأضاف المصدر، لـ"الشروق"، أن المحولين هم مصطفى أحمد شحدة أبو طبق، 11 سنة، مصابا ببتر في الساق اليمنى، ومعاذ سعيد جابر أبو هويشل، 11 سنة، مصابا بكسر بالحوض وتمزق بأربطة الرسغ الأيسر، وصابرين محمد رباح أبو منيع، 49 سنة، استئصال بالفص السفلي من الرئة، وصفية خليل حسن الخولي، 41 سنة، استئصال جزء من الأمعاء، إلى مستشفى زايد آل نهيان بالقاهرة.

وجر تحويل أسيل جهاد سليمان المصري، 17 سنة، بكسور متعددة بعظام الجسد، إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة.