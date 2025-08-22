 وست هام يقترب من التعاقد مع نجم برشلونة - بوابة الشروق
الجمعة 22 أغسطس 2025 6:44 م
زيـاد الميرغني
نشر في: الجمعة 22 أغسطس 2025 - 6:35 م | آخر تحديث: الجمعة 22 أغسطس 2025 - 6:35 م

أفادت تقارير صحفية، أن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، أقترب من حسم صفقة التعاقد مع هيكتور فورت، نجم نادي برشلونة الإسباني، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسب ما ذكرته صحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن نادي وست هام يونايتد، توصل إلى اتفاق مع نادي برشلونة على الحصول على خدمات هيكتور فورت خلال الميركاتو الصيفي الجارى.

وأشارت إلى أن وست هام، توصل مع برشلونة لاتفاق على التعاقد مع هيكتور فورت على ضم هيكتور فورت بعقد إعارة لمدة موسم واحد فقط وذلك بناء على رغبة اللاعب الذي رفض الرحيل بشكل نهائي عن الفريق الكتالوني.

وأوضح أن اللاعب سيسافر إلى إنجلترا خلال الساعات القليلة القادمة من أجل الخضوع للكشف بنادي وست هام ومن ثم الإعلان الرسمي عن انتقاله إلى النادي الإنجليزي.

الجدير بالذكر أن عقد هيكتور فورت مع برشلونة ممتد لمدة ثلاث سنوات قادمة وبالتحديد حتى عام 2028.


