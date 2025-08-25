حزب اليسار الألماني ينظم مظاهرة أمام البرلمان للتضامن مع غزة أواخر سبتمبر

أعلن حزب اليسار الألماني عن دعمه الفعال لتنظيم فعالية جماهيرية كبرى للتضامن مع قطاع غزة الفلسطيني المحاصر، وذلك أمام مبنى البرلمان الألماني في برلين في الـ27 من سبتمبر المقبل.

ومن المنتظر أن يتم تنظيم الفعالية تحت شعار: "كل الأنظار على غزة - أوقفوا الإبادة الجماعية".

وقال المدير التنفيذي للحزب على المستوى الاتحادي يانيس إلينج أمام الصحفيين في برلين، اليوم الاثنين، إن الحزب سيحشد لهذه الفعالية، موضحًا أن القيادة التنفيذية للحزب اتخذت هذا القرار خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأضاف: "ندعو أعضاءنا إلى المشاركة في المسيرة أمام مبنى البرلمان في يوم 27 سبتمبر".

ويشارك في تنظم المظاهرة جهات من بينها منظمة العفو الدولية ومنظمة الإغاثة ميديكو إنترناشونال. كما ستشارك فرقة الراب "كيه آي زد" بتقديم عرض موسيقي في المظاهرة.

وطالب إلينج بمزيد من الضغط من قبل المجتمع الدولي، وكذلك بتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي تنص على بنود من بينها إقامة تعاون سياسي واقتصادي وثيق بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

يأتي ذلك في ظل حالة تجويع تفرضها إسرائيل على القطاع الساحلي منذ أكثر من خمسة شهور، وإعلان الحكومة الإسرائيلية اعتزامها احتلال مدينة غزة وإجبار مئات آلاف الأشخاص على النزوح منها.