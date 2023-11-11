محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير شارع الحراسات

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، استمرار أعمال رفع كفاء وتطوير شارع الحراسات الذي تنفذه شركة المقاولون العرب والإشراف من جهاز تعمير سيناء منطقة تعمير بورسعيد، رافقه خلالها فوزي الوالي رئيس حي الزهور، والجهات المنفذة للمشروعات.

ويأتي ذلك ضمن خطة محافظة بورسعيد؛ لتطوير المحاور الفرعية والرئيسية بمختلف المناطق بجميع أحياء المحافظة، تماشيا مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المحافظة، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري لمدينة بورسعيد، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح شار محافظ بورسعيد، أن أعمال تطوير الطريق تشمل رصف وتوسعة الطريق وتأسيس بعض الأماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية، وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية.

ووجه محافظ بورسعيد، بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير وتحقيق المظهر الحضاري والجمالي اللائق؛ لرفع كفاءة منظومة الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة، ضمن جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد؛ تماشيا مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لجميع الأحياء.