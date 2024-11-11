عمرو أديب: خنْق إسرائيل لحماس يمر بالمرحلة الأخيرة

رأى الإعلامي عمرو أديب، أن ما سماه خنق إسرائيل لحركة حماس يمر المرحلة الأخيرة.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، إن إسرائيل تفرض حصارًا كاملًا لا سيما في شمال قطاع غزة، وتضع حماس بين خيارين هما إما الاستسلام أو الفناء.

غير أن أديب أشار إلى أنه لا يمكن الجزم بأن إسرائيل ستنجح في هذا المسار، تمامًا مثل الوضع في الجبهة الشمالية، حيث تقول إسرائيل إنها هزمت حزب الله، مشددًا على أنه لا يمكن الجزم بذلك.



وأوضح أن إسرائيل تريد حاليًّا توجيه ضربة قاضية، بحيث تكون كل الأهداف قد تحققت وأكثر، موضحًا أن الأيام المقبلة ستبين مدى تحقيق ذلك.

وتابع أديب: «مثل هذه الصراعات دائما ما تكون لها جولات وعودات».

ونوَّه بأن هناك الكثير من التساؤلات المطروحة في إسرائيل، بينها سبب الاستمرار في الحرب وهل أصبحت إسرائيل آمنة، ومصير الأسرى المحتجزين في غزة وما إذا كانوا على قيد الحياة من عدمه.