حذرت قناة "ديب ستيت" العسكرية الأوكرانية التابعة للحكومة، اليوم الاثنين، من كارثة تهدد الجنود الأوكرانيين في ضوء الهجمات الروسية المكثفة بالقرب من مدينة كوراخوف في شرق أوكرانيا.

وأفادت تقارير بأن المدينة محاصرة بالفعل من ثلاث جهات. وفي الوقت نفسه، قال خبراء عسكريون إن الوحدات الروسية تحاول عزل وتطويق الجيش الأوكراني المتمركز هناك.

وقد تدهور وضع القوات الأوكرانية في منطقة دونيتسك بسرعة منذ أوائل أغسطس.

وفي هذا القطاع من الجبهة، لا يتقدم الجيش الروسي نحو مدينة كوراخوف المتضررة بشدة الآن فحسب، بل يقترب أيضا بشكل مثير للقلق من مدينة بوكروفسك القريبة التي تعد مركزا للنقل.

وخلال القتال العنيف من أجل السيطرة على كوراخوف، دمر الروس سدا في "ستاري تيرني"، وفقا لتقارير أوكرانية رسمية. وفي اتجاه مجرى النهر، تردد أن مستوى المياه في نهر "فوفشا" ارتفع بأكثر من متر واحد.

ومع ذلك، ألقى الجانب الروسي باللوم على الأوكرانيين في تدمير السد، وأشار إلى أنه تم تدميره بهدف عرقلة تقدم الوحدات الروسية.