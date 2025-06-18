صحة غزة: إسرائيل تمنع وصول إمدادات الوقود إلى مستشفيات القطاع

حذرت وزارة الصحة بقطاع غزة، الأربعاء، من أن استمرار منع الجيش الإسرائيلي وصول إمدادات الوقود المستشفيات يهدد بتوقف عملها خلال 3 أيام، مع إبادة ترتكبها تل أبيب بحق الفلسطينيين بدعم أمريكي.

وقالت الوزارة في بيان إن "الاحتلال الإسرائيلي يمنع المؤسسات الدولية والأممية من الوصول لأماكن تخزين الوقود المخصص للمستشفيات، بحجة أنها تقع في مناطق حمراء (عمليات عسكرية)".

وأضافت: "إعاقة وصول إمدادات الوقود إلى المستشفيات يهدد بتوقفها عن العمل، حيث تعتمد على المولدات الكهربائية لتزويد الأقسام الحيوية بالطاقة".

وأوضحت الوزارة أن الكميات المتوفرة من الوقود داخل المستشفيات "لا تكفي سوى 3 أيام فقط".

ومنذ بدئه الإبادة بالقطاع في 7 أكتوبر 2023، عمد الجيش الإسرائيلي إلى استهداف مستشفيات غزة ومنظومتها الصحية، وأخرج معظمها عن الخدمة، ما عرض حياة المرضى والجرحى للخطر.

ويبلغ عدد المستشفيات العاملة في غزة 16 مستشفى تعمل جزئيا، بينها 5 حكومية و11 خاصة، من أصل 38 مستشفى، وفق وزارة الصحة بغزة.

كما تعمل في القطاع 8 مستشفيات ميدانية تقدم خدمات طارئة على وقع الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين منذ أكثر من عام ونصف.

وخلفت الإبادة أكثر من 185 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.