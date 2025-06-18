أردوغان: نتنياهو تجاوز هتلر بجرائم الإبادة الجماعية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجاوز منذ زمن طويل الظالم (الزعيم النازي الألماني أدولف) هتلر من حيث جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها.

وأوضح أردوغان، في كلمة ألقاها خلال مشاركته، اليوم الأربعاء، في اجتماع الكتلة النيابية لـ"حزب العدالة والتنمية" بمقر البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة، ونقلتها وكالة أنباء "الأناضول" التركية، أن بلاده تبذل كل ما في وسعها لوقف العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة وسوريا ولبنان واليمن وإيران.

وقال إن دماء المدنيين الذين قُتلوا والرضع والأطفال لطخت أيدي وجباه أولئك الذين ظلوا صامتين والذين يدعمون غطرسة إسرائيل، مضيفا أن أنقرة مستعدة لمواجهة أي سيناريوهات وحالات سلبية قد تنجم عن الصراع الإسرائيلي الإيراني.

ولفت الرئيس التركي، إلى إن إسرائيل وسعت نطاق عدوانها في المنطقة من خلال مهاجمة أهداف وتنفيذ عمليات اغتيال داخل إيران.

ووصف أردوغان، التزام الصمت حيال الممارسات العدوانية لإسرائيل والانفلات الأمني والإرهاب الحكومي، بأنه "موافقة على ما يحدث تحديدا".

ولفت إلى أن تركيا أصبحت في الوقت الراهن، دولة ذات بنية دفاعية متكاملة تحمي سماءها بأنظمة دفاع جوي محلية، مؤكدا مضيها بعزيمة ومثابرة حتى الوصول إلى الاستقلال الكامل بالصناعات الدفاعية.