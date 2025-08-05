يسرائيل هيوم: إسرائيل تعرض على جونسون خرائط عن كيفية ضم الضفة الغربية

نتنياهو التقى رئيس مجلس النواب الأمريكي في مستوطنة "شيلو" بالضفة الغربية المحتلة





عرضت إسرائيل على رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون "خرائط ووثائق" تتعلق بكيفية فرض السيادة (ضم) الضفة الغربية المحتلة، وفق إعلام عبري، الثلاثاء.



وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن نتنياهو التقى جونسون، أمس الاثنين، في مستوطنة "شيلو" شمال شرق رام الله وسط الضفة الغربية.



وتابعت: "لأول مرة أبلغ نتنياهو المسؤولين الأمريكيين (الوفد بقيادة جونسون) الذين رافقوه (في زيارة المستوطنة) بأنه لا مفر من قرار عسكري في غزة".



ومنذ أيام تتواتر تسريبات إسرائيلية عن اعتزام نتنياهو إعادة احتلال قطاع غزة، في إشارة إلى أن إسرائيل سبق أن احتلته لمدة 38 عاما بين 1967 و2005.



وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.



وخلفت الإبادة أكثر من 211 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.



وبالنسبة لمصير الضفة الغربية، ذكرت الصحيفة أن "السلطات الإسرائيلية عرضت على جونسون خرائط ووثائق تتعلق بكيفية تطبيق فرض السيادة الإسرائيلية (الضم) على الضفة الغربية".



ولم تتطرق الصحيفة إلى طبيعة هذه الخرائط والوثائق.



ومن شأن ضم الضفة الغربية أن ينهي إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، الذي تنص عليه قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.



ووفق الصحيفة، التقى الوفد الأمريكي أيضا مع مجلس "يشع" أو المجلس الإقليمي لمستوطنات الضفة الغربية، برفقته رئيس بلدية مستوطنة "آريئيل" يائير شتافون.



والاثنين، أجرى جونسون زيارة هي الأولى من نوعها إلى مستوطنة "آرئيل" في الضفة الغربية المحتلة.



وادعى خلال الزيارة أن "يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية) ملك للشعب اليهودي".



ونددت الرئاسة الفلسطينية، الثلاثاء، بزيارة جونسون لمستوطنة "آرئيل" المقامة على أراضي فلسطينيين، وأكدت أن تصريحاته بشأن الضفة "تخالف القانون الدولي".



ويعد جونسون ثالث أهم شخصية في الحكومة الأمريكية وفقًا للدستور بعد الرئيس ونائبه، وهو أرفع مسؤول يزور الضفة الغربية المحتلة بصفته الرسمية، وفق القناة السابعة العبرية.



والأحد، وصل جونسون إلى تل أبيب برفقة عدد من النواب الجمهوريين.



وبموازاة الإبادة في غزة، صعّدت إسرائيل من جرائم تمهد بها لضم الضفة الغربية، لاسيما عبر توسيع الاستيطان وتهجير فلسطينيين من أراضيهم المحتلة، بحسب السلطات الفلسطينية وتقارير أممية ودولية.



ومنذ 7 أكتوبر 2023 قتل الجيش والمستوطنون الإسرائيليون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1013 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.



وتحتل إسرائيل منذ عقود فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.