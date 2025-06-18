حزب مصر أكتوبر: كلمة مصر في الأمم المتحدة صوت للعدل والإنسانية والموقف الثابت

أكد المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، والأمين العام للحزب في الإسكندرية، أن كلمة السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، مثلت موقف مصر الثابت والواضح تجاه قضايا المنطقة، وخاصة القضية الفلسطينية.

وأوضح حلمي، في بيان له اليوم، أن مصر جددت رفضها للممارسات الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي بحق الفلسطينيين، وأكدت على الحل السياسي ورفع الحصار عن غزة، مشيرًا إلى أن الكلمة دعت أيضاً إلى احترام سيادة الدول ووقف التصعيد العسكري، خاصة إدانة الهجمات الإسرائيلية على إيران.

وأشار إلى انتقاد مصر لاستخدام "الفيتو" في مجلس الأمن الذي يعيق وقف العدوان، مؤكدًا ضرورة إصلاح المجلس لمواجهة التحديات العالمية بفعالية، موضحًا أن مصر تؤمن بأن الأزمة الحالية لا تحل بالقوة، بل بالحوار والشرعية الدولية.

وذكر نائب رئيس حزب مصر أكتوبر، أن البيان المشترك لوزراء الخارجية العرب والإسلاميين يعكس وحدة موقف المنطقة ويدعو لوقف العدوان وإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، مؤكداً أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تقود جهوداً دبلوماسية لإنهاء الصراع ودعم الحقوق الفلسطينية.

واختتم قائلاً:" إن مصر تمثل صوت العدل والإنسانية في المحافل الدولية، وتؤكد تمسكها بالقانون الدولي والحق الفلسطيني في تقرير مصيره، وسط تحديات إقليمية متصاعدة".