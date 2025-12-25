جيش الاحتلال يعلن اغتيال أحد أبرز عناصر وحدة العمليات بفيلق القدس الإيراني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، اغتيال أحد أبرز عناصر وحدة العمليات بفيلق القدس الإيراني، في عملية مشتركة مع جهاز الشاباك.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن «الجيش أغار في وقت سابق اليوم على منطقة الناصرية في لبنان، وقضى على حسين محمود مرشد الجوهري».

وأشار إلى أن «الجوهري ينتمي إلى وحدة العمليات التابعة لفيلق القدس الإيراني (840)، ودفع خلال الأعوام الأخيرة بعمليات إرهابية ضد إسرائيل في الساحتين السورية واللبنانية».

وادعى أن «المدعو حسين عمل تحت إمرة الحرس الثوري الإيراني، وتورط في العمل الإرهابي ضد إسرائيل وقوات الأمن بتوجيه إيراني».

وذكر أن «الوحدة 840 وحدة العمليات التابعة لفيلق القدس، والتي يترأسها أصغر باقري ونائبه محمد رضى أنصاري، المسئولة عن توجيه العمل الإرهابي الإيراني ضد إسرائيل»، بحسب تدوينته.

وأضاف: «️ينظر الجيش وجهاز الشاباك بخطورة بالغة أي محاولة لتنفيذ عمليات إرهابية من قبل النظام الإيراني ووكلائه، وسيواصلان أعمالهما الرامية إلى إزالة أي تهديد على إسرائيل».