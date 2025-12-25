روسيا: نرى تقدما بطيئا لكن ثابتا في محادثات السلام مع أمريكا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن روسيا ترى تقدما بطيئا ولكن ثابتا في محادثات السلام مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا.

وأضافت زاخاروفا: "في عملية التفاوض حول تسوية النزاع الأوكراني، أعني في عملية التفاوض مع الولايات المتحدة، هناك تقدم بطيء ولكنه ثابت"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأوضحت أن القوى الأوروبية الغربية تحاول نسف هذا التقدم، واقترحت أن تتصدى الولايات المتحدة لمثل هذه التحركات.

وفي وقت سابق، قال المركز الروسي لدراسات الرأي العام إن هناك تفاؤلاً بانتهاء الحرب بأوكرانيا في عام 2026، وإنه سيكون العام الأكثر نجاحاً لموسكو، في الوقت الذي تقترب فيه الحرب التي بدأت في فبراير 2022، من دخول عامها الخامس، بحسب ما نقلته شبكة الشرق الإخبارية.

وذكر نائب رئيس المؤسسة ميخائيل مامونوف، خلال عرض نهاية العام ‌الذي قدمه المركز، أن"70% من المشاركين في الاستطلاع البالغ عددهم 1600 شخص، يرون أن عام 2026 سيكون أكثر نجاحاً لروسيا هذا العام، بينما ربط 55% منهم، هذا الأمل باحتمال نهاية الحرب الروسية الأوكرانية.