ويتكوف يبلغ الوسطاء وإسرائيل بموعد بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة



ذكرت القناة «13» العبرية، نقلاً عن مسئول إسرائيلي رفيع المستوى أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، أبلغ إسرائيل والوسطاء، بأن «المرحلة الثانية من اتفاق غزة ستبدأ مطلع يناير المقبل».

وبحسب القناة العبرية، تخشى إسرائيل من أن يضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للانتقال إلى المرحلة الثانية دون نزع سلاح غزة، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «قدس برس».

بدورها قالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية «كان»، إن التقديرات في إسرائيل تشير إلى قرب بداية المرحلة الثانية، وستكون بعد اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي، مشيرة إلى أنها «لن تبدأ قبل إعادة جثمان آخر محتجز إسرائيلي في غزة».

وتوصلت إسرائيل وحركة المقاومة «حماس»، في 9 أكتوبر الماضي، إلى اتفاق من ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار بغزة، بوساطة مصر وقطر وتركيا، ورعاية الرئيس الأمريكي ترامب.

وتشمل المرحلة الثانية تشكيل لجنة تكنوقراط مؤقتة لإدارة القطاع، وملف الإعمار، وتشكيل مجلس السلام، وإنشاء قوة دولية، وانسحاب إضافي للجيش الإسرائيلي من القطاع، إضافة لنزع سلاح «حماس».