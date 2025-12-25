الداخلية تحبط محاولة غسل 500 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

أحمد عبدالحميد يودع والده بصورة آخر عيد ميلاد له: كان قلبي حاسس إنه الأخير

عصام عمر عن مسلسل بطل العالم: تعاملت مع صلاح الحريف كرحلة إنسانية قبل أن يكون تمثيلا

خلال أول أسبوع.. الجزء الثالث من Avatar يقترب من تحقيق إيرادات خيالية تصل لنصف مليار دولار

نيكول كيدمان طبيبة شرعية في مسلسل Scarpetta المقرر عرضه في مارس 2026