ضبط مديري 19 شركة سياحة بتهم النصب على المواطنين في رحلات الحج والقرعة

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع شرطة السياحة والآثار من ضبط القائمين على إدارة 19 شركة سياحة بدون ترخيص بتهم النصب على المواطنين بزعم تنظيم رحلات حج وقرعة.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام وشرطة السياحة والآثار، نصب 19 شركة "بدون ترخيص" بنطاق عدة محافظات على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بكونها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى أو نشر إعلانات مبوبة.

ضُبط القائمين على إدارة تلك الشركات وبحوزتهم أكلاشيهات وأختام، صور جوازات سفر، برامج عمرة، دفاتر إستلام نقدية، مجموعة من أوراق الدعاية والإعلانات.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج عمرة - برامج سياحية).