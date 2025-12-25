طفل يدهس فرد أمن داخل مستشفى الأطفال الجامعي في المنصورة

لقيت سيدة من أفراد الأمن مصرعها، اليوم الخميس، خلال أداء عملها أمام البوابة الداخلية لمستشفى الأطفال الجامعي بمدينة المنصورة؛ جراء تعرضها لحادث دهسها طفل عمره لا يتجاوز 10 أعوام مستقلا سيارة والده، والذي كان يتواجد خلال إنهاء إجراءات خروج الطفل من المستشفى.

تلقى اللواء عصام هلال مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة من إدارة تأمين جامعة المنصورة وشرطة المستشفيات الجامعية بمصرع فرد أمن أنثى داخل مستشفى الأطفال الجامعي.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة، بقيادة المقدم عبدالحميد الشورى رئيس المباحث، وبالفحص تبين مصرع "فاطمة الزهراء عبدالعال" فرد أمن إداري بمستشفى الأطفال، وذلك حال مباشرتها لعملها.

وتبين أن مرتكب الواقعة طفل لم يتجاوز عمره 10 أعوام، كان محتجزا بالمستشفى لمعاناته من أحد الأمراض وحضر والده إلى المستشفى لإنهاء إجراءات خروجه، وخلال خروجهما من المستشفى وتواجد الطفل داخل السيارة يحمله والده، وضع قدمه على دواسة الوقود، ما تسبب في سير السيارة بسرعة شديدة وعدم القدرة على التحكم بها من جانب والده، ما أسفر عن الاصطدام بفرد الأمن والبوابة الحديدية الداخلية للمستشفى وسقوطها على الضحية التي فارقت الحياة فور الحادث.

جرى احتجاز الأب ونجله والتحفظ على السيارة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

في السياق ذاته، نعى الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب البشري في جامعة المنصورة، فرد الأمن التي لقيت مصرعها.

وقال عميد الكلية خلال بيان نشره عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي:"ببالغ الحزن والأسى تنعي كلية طب المنصورة ومستشفياتها الجامعية شهيدة الواجب السيدة فاطمة الزهراء السيد أحمد عبدالعال -فرد أمن بمستشفى الأطفال الجامعي- التي توفيت في أثناء قيامها بأداء عملها اليومي بالمستشفى إثر حادث أليم".

واختتم عميد الكلية بيانه بالدعاء للفقيدة، قائلا: "غفر الله للفقيدة وغسلها بالماء والثلج والبرد وجعلها من الشهداء والصديقين في أعلي الجنان، خالص العزاء لأسرة الفقيدة الغالية".