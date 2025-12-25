الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة المصرية للاتصالات في كأس مصر

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم، الخميس، على ملعب النادي بمدينة نصر؛ استعدادًا لمباراة المصرية للاتصالات ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر المقرر لها مساء يوم السبت المقبل.

وعقد ييس توروب، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين خلال المران للحديث عن الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

اشتمل مران الفريق على جزء بدني ثم تقسيمة بالكرة، حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجوانب الخططية الخاصة بمباراة الاتصالات.

فيما واصل كريم فؤاد وأحمد عبدالقادر تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص بهما لتجهيزهما للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.