أردوغان يستقبل البرهان بمراسم رسمية في أنقرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• من المقرر أن يعقدا اجتماعا ثنائيا يعقبه عشاء عمل بين وفدي البلدين

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، بمراسم رسمية في أنقرة.

أردوغان استقبل ضيفه السوداني عند بوابة المجمع الرئاسي، فيما حيا البرهان حرس الشرف وفق البرتوكول المتعارف عليه.

وحضر مراسم الاستقبال من الجانب التركي وزراء الخارجية هاكان فيدان، والدفاع يشار غولر، والزراعة إبراهيم يومقلي، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية خلوق غورغون.

وعقب مراسم الاستقبال عقد الرئيس أردوغان وضيفه البرهان اجتماعا ثنائيا، يعقبه عشاء عمل بين وفدي البلدين.