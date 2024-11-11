متحدث الحكومة العراقية: نسعى إلى صياغة صورة جديدة للعالم العربي

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، إن العراق يتطلع إلى حشدِ الدَّعم العربي للقضية الفلسطينية ووقف العدوانِ الإسرائيلي على غزةَ ولبنان، خلال القمة العربية والإسلامية الطارئة، التي تستضيفها العاصمةُ السعودية الرياض، والتي يرأس وفدَ بغداد فيها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وأضاف في تصريحات، نشرتها وكالة الأنباء العراقية «واع»، اليوم الاثنين، أن «العراق يسعى إلى أن تكونَ هذه القمة منبراً لدعم الفلسطينيين واللبنانيين الذين تقتُلهم وتشرِّدُهم آلةُ الحربِ الإسرائيلية منذ أكثرَ من عام، والتي طالما حذَّر رئيسُ الحكومة العراقية من أنَّها قد تجرُّ المنطقةَ إلى حرب شاملة».

ولفت إلى أن «رئيس الوزراء العراقي، أكد أهميةَ قمة الرياض لتعزيز التعاون العربي ومواجهة التحديات، مُجدِّداً التزام العراق بدعم القضايا العربية، والعمل على إنجاح القمة، وتقديمها منصةً لتحقيق الاستقرار والتنمية».

وذكر أن «العراق يعد قمة الرياض خطوةً مهمة نحو تعزيز دوره الإقليمي، وتحقيق الاستقرار والتعاون بين الدول العربية»، مضيفًا: «ففي ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة العربية، تأتي هذه القمة لتؤكد أهميةَ العمل العربي المشترك، والسعي إلى حلول مشتركة للقضايا العالقة، سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم أمنية».

وأوضح أن «مشاركة العراق في قمة الرياض تحمل عدداً من الدلالات السياسية والاستراتيجية»، منوهًا أن «العراق عانى لسنوات من التحديات الأمنية والسياسية الناتجة عن الحروب والصراعات الداخلية، ما أثَّر على مكانته الإقليمية والدولية».

وذكر في الوقت نفسه، أن «البلاد تشهد اليوم جهوداً حثيثة لتحقيق الاستقرار الداخلي، وتعزيز التنمية الاقتصادية، ما يجعل بغداد، في ظل قيادة رئيس الوزراء، مستعدةً لاستعادة دورها الريادي في المنطقة».

وأشار إلى أن «قمة الرياض فرصة لإبراز هذه الجهود؛ حيث يسعى العراق إلى صياغة صورة جديدة للعالم العربي، قوامها الأمان والانفتاح على الحوار والتعاون»، مؤكدًا أن «مشاركة بغداد في قمة الرياض تعكس الرغبة في تعزيز علاقاتها مع محيطها العربي، وتوطيد التعاون الاقتصادي والسياسي مع دول المنطقة».

وشدد على أن «القضية الفلسطينية تظل في قلب أولويات قمة الرياض؛ حيث ستُشكل فرصة لتأكيد الدعم العربي لحلٍّ عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفق مبادئ القانون الدولي، كما ستبحث في سبل دعم أهل غزة ولبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم».

وأفاد بأن قمة الرياض ستناقش الصراعات الدائرة في بعض الدول العربية، مثل السودان واليمن وليبيا، سعياً للوصول إلى حلول سياسية تُعزز استقرار هذه البلدان، وتعيد الأمن إليها.

وأكد أن «اهتمام رئيس الوزراء بحضور قمة الرياض، التي بحث الإعداد لها مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يعني أنَّ العراق بات قادراً على شغل مكانته التاريخية، بوصفه قاطرة للدول العربية في مواجهة التحديات الخارجية».

واختتم حديثه بالقول إن «قمة الرياض تشكل فرصة للعراق لإثبات قدرته على أن يكونَ محركاً للتعاون العربي، وأن يُسهمَ في بناء مستقبل مشرق للمنطقة العربية».