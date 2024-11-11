والد تامر عبدالمنعم يغادر غرفة العمليات عقب جراحة مفصل الفخذ

غادر منذ قليل الكاتب الصحفي الكبير محمد عبدالمنعم، والد الفنان تامر عبدالمنعم، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، غرفة العمليات بعد إجراء جراحة ناجحة في مفصل الفخذ.

وكان الكاتب الصحفي محمد عبدالمنعم قد تعرض لحادث سقوط منذ أيام، وتم نقله إلى إحدى مستشفيات الدقي لإجراء جراحة لتثبيت مفصل الفخذ.

وقدم الفنان تامر عبدالمنعم الشكر للدكتور إيهاب صالح، استشاري العظام، حيث نشر صورة له برفقة الدكتور وعلق عليها: "كل الشكر والتقدير للدكتور والصديق إيهاب صالح، استشاري العظام، لقيامه بتغيير مفصل الفخذ بنجاح لوالدي الكاتب الكبير محمد عبدالمنعم، الذي خضع لجراحة دقيقة استغرقت 4 ساعات".

كما نشر عبدالمنعم صورة أخرى برفقة والده من المستشفى وعلق: "في تمام السادسة صباحًا، رن جرس الباب. وعندما استيقظت، أدركت أن هناك أمرًا سيئًا ينتظرني خلف الباب. ومع فتحه، أخبرتني مساعدة والدي أنه سقط في الحمام ويتألم بشدة".

وتابع: "صعدت مسرعًا إلى الطابق الخامس ووجدته يتألم بالفعل ولا يستطيع التحرك من وضعية السقوط. يا له من شعور قاسٍ أن تكون عاجزًا عن تخفيف الألم عن والدي الذي طالما كان يخفف عني الألم. أجريت اتصالاتي مع أستاذ العظام الدكتور إيهاب صالح وأستاذ القلب الدكتور عماد عوض وطبيبه المعالج، ونسقت الحالة.

وعلى الفور، اتصلت بالإسعاف، وحضر المسعفون وانتقلنا إلى المستشفى، حيث أجروا الفحوصات اللازمة، ونحتاج الآن لضبط حالته الصحية قبل إجراء العملية الجراحية لتثبيت الكسر في مفصل الفخذ. برجاء الدعاء لوالدي".

يذكر أن الكاتب الصحفي محمد عبدالمنعم شغل منصب المستشار الصحفي للرئيس الراحل حسني مبارك، وكان رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "روز اليوسف".

ويُعد من أبرز وأقدم المحررين العسكريين، حيث أهلته خلفيته العسكرية كضابط سابق بالقوات المسلحة للتعامل باحترافية مع منصب المحرر العسكري في "الأهرام".