البحرية الأمريكية تعلق تدريب 300 سعودي في مجال الطيران

أعلنت البحرية الأمريكية الثلاثاء أنها علقت التدريب في مجال الطيران لنحو 300 فرد بالجيش السعودي في ثلاث قواعد بولاية فلوريدا.

جاء ذلك الإعلان بعد أن فتح طيار سعودي (21 عاما)، النار على قاعدة بحرية في بنساكولا بولاية فلوريدا الأسبوع الماضي، في قضية تتعامل معها السلطات كحادث إرهابي.

وقالت اللفتنانت أندريانا جينوالدي، الثلاثاء إنه تم وقف تدريب هذا العدد من السعوديين يوم الاثنين.

وأشارت جينوالدي إلى أنه من المتوقع استئناف التدريب في الفصول الدراسية هذا الأسبوع للطلاب السعوديين، إلا أنها لم تذكر إلى متى سيستمر تعليق التدريب على الطيران.

وأثيرت تساؤلات حول دوافع مطلق النار السعودي، محمد الشمراني، وما إذا كان قد اشترى مسدسا بشكل قانوني ليفتح النار في القاعدة الأمريكية، وما إذا كان يعمل بتنسيق مع آخرين.