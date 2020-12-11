الصين تكشف لـCNN نتائج تجارب لقاح سينوفارم بالإمارات: فعال بنسبة 86٪

قالت وزارة الخارجية الصينية إن نتائج التجارب السريرية في دولة الإمارات العربية المتحدة للقاح سينوفارم "تثبت بشكل كامل سلامة وفعالية اللقاح الصيني"، في بيان أرسلته إلى شبكة CNN.



وقالت الصين إن مطوري اللقاحات والباحثين لديها "يتبعون بدقة المعايير الدولية والقوانين واللوائح ذات الصلة لتنفيذ التعاون الدولي"، في البيان الصادر يوم الخميس.



وتم الكشف عن أول معدل فعالية للقاح صيني ضد فيروس كورونا، الأربعاء، بعد أن قالت وزارة الصحة الإماراتية إن لقاح سينوفارم التجريبي الصيني بنسبة فعالية 86٪ ضد فيروس كورونا بناءً على تحليل مؤقت، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية الإماراتية.



وضمت التجربة 31 ألف متطوع.

وقال وكيل وزارة الصحة الإماراتية جمال الكعبي لشبكة CNN، يوم الأربعاء، إن قرابة 100 ألف شخص في الإمارات تلقوا اللقاح كجزء من برنامج التطعيم الوطني الطوعي.

وجدَدت الصين في بيان الخارجية، التزامها بالمساهمة في التوزيع العالمي للقاحات وتعزيز "استدامة اللقاحات والقدرة على تحمل تكاليفها في البلدان النامية".