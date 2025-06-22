وزير الدفاع الأمريكي: قمنا باستعدادات استمرت لأشهر وتكتيكات خداع لإعداد خطة الهجوم على إيران

• هيغسيث قال "دمّرنا البرنامج النووي الإيراني لكن من الضروري التأكيد على أن العملية لم تستهدف قوات إيران أو شعبها"

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، إن الهجوم على إيران لم يكن يستهدف تغيير نظام الحكم فيها.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، الأحد، على خلفية العدوان الأمريكي على 3 منشآت نووية إيرانية.

وأضاف هيغسيث: "دمّرنا البرنامج النووي الإيراني لكن من الضروري التأكيد على أن العملية لم تستهدف قوات إيران أو شعبها".

ولفت إلى أن بلاده قامت بـ"تموضع واستعدادات استمرت لأشهر وأسابيع" و"تكتيكات خداع" في إطار إعداد خطة الهجوم على إيران.

وفجر الأحد، انضمت الولايات المتحدة إلى العدوان الإسرائيلي على إيران، بإعلان الرئيس دونالد ترامب، تنفيذ هجوم "ناجح للغاية" استهدف 3 مواقع نووية في إيران، هي منشآت فوردو ونطنز وأصفهان.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، الطائرات الأمريكية "أسقطت حمولة كاملة من القنابل" على مواقع فوردو ونطنز وأصفهان قبل مغادرتها المجال الجوي الإيراني "بسلام".

ومنذ 13 يونيو الجاري، تشن إسرائيل عدوانا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.