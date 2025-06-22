وزير الخارجية الأمريكي: أي رد من إيران سيكون أكبر خطأ على الإطلاق

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• وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن الولايات المتحدة لا تسعى وراء تغيير النظام في إيران

حذّر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الجانب الإيراني من الرد على الهجوم الذي ضرب منشآتها النووية، مؤكدا أن ذلك سيكون "أكبر خطأ ترتكبه على الإطلاق".

وقال روبيو في تصريحات لقناة فوكس نيوز، الأحد، إن الولايات المتحدة لا تسعى وراء تغيير النظام في إيران.

وأوضح أن أي رد محتمل من جانب إيران على الهجوم الأخير سيكون أكبر خطأ ترتكبه على الإطلاق.

كم أشار إلى أن واشنطن مستعدة لإجراء مباحثات مع إيران.

وفجر الأحد، انضمت الولايات المتحدة إلى العدوان الإسرائيلي على إيران، بإعلان الرئيس دونالد ترامب، تنفيذ هجوم "ناجح للغاية" استهدف 3 مواقع نووية في إيران، هي منشآت فوردو ونطنز وأصفهان.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، الطائرات الأمريكية "أسقطت حمولة كاملة من القنابل" على مواقع فوردو ونطنز وأصفهان قبل مغادرتها المجال الجوي الإيراني "بسلام".

ومنذ 13 يونيو الجاري، تشن إسرائيل عدوانا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.



