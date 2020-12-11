تراجع حاد في عدد الركاب بمطار فرانكفورت خلال نوفمبر

تسارعت وتيرة الانخفاض في حركة المسافرين في مطار فرانكفورت الدولي غربي ألمانيا مجددا بشكل كبير في تشرين ثان/نوفمبر الماضي بسبب جائحة كورونا.

فقد أعلنت شركة "فرابورت" المشغلة للمطار اليوم الجمعة أنه في ذلك الشهر انخفض عدد الركاب في أكبر مطار في ألمانيا بنسبة 87 في المئة إلى 656 ألفا و420 راكبا مقارنة بالعام السابق.

وبحسب البيانات، فإن هذا الانخفاض أعلى بكثير مما كان عليه في الأشهر السابقة، وكاد يصل إلى نفس مستوى الربيع الماضي، عندما انخفض عدد الركاب بأكثر من 90 بالمئة.

وخلال الفترة من كانون ثان/يناير حتى تشرين ثان/نوفمبر 2020 تراجع عدد الركاب في المطار بنسبة حوالي 73 في المئة على أساس سنوي.