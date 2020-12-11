مصر للطيران تعلن عن رعايتها لفريق غزل المحلة بالدوري الممتاز

أعلنت شركة مصر للطيران (الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية عضو تحالف ستار) عن رعايتها لفريق غزل المحلة لكرة القدم التابع لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.



يأتي ذلك في إطار الدور الوطني للشركة وتبنيها لبرامج المسئولية المجتمعية المستدامة ومنها الشراكة والتعاون مع الكيانات الاقتصادية القومية.



ونقل الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة - خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن رعاة فريق غزل المحلة - تهنئة الطيار محمد منار وزير الطيران المدني والعاملين بقطاع الطيران، للدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام وأحمد عمرو رئيس شركة مصر للغزل والنسيج والدكتور مصطفى عبده رئيس شركة غزل المحلة لكرة القدم (تحت التأسيس) على صعود فريق غزل المحلة للدوري الممتاز لموسم (2020 - 2021) بعد سنوات من الغياب عن المشاركة في المسابقة الرياضية الأكثر جماهيرية.



وأعرب زكريا عن سعادته برعاية "مصر للطيران" لفريق غزل المحلة أحد أكبر وأعرق الأندية في تاريخ الكرة المصرية.. متمنيا له التوفيق في مشوار البطولة، مؤكدا استعداد الشركة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لفريق غزل المحلة والفرق والمنتخبات المصرية في مختلف الألعاب الرياضية بصفة عامة كونها الناقل الرسمي لمعظم البطولات الرياضية التي تقام في مصر.