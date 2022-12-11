التشكيل المتوقع لـ الزمالك أمام بيراميدز في الدوري

يلتقي نادي الزمالك مع بيراميدز، اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، في لقاء مؤجل من الجولة الثالثة من الدوري الممتاز موسم 2022-2023.

يحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 11 نقطة متساويًا مع بيراميدز صاحب المركز الرابع في عدد النقاط، لكن الفارس الأبيض يتفوق في عدد الأهداف.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك مباراة بيراميدز بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثى- حسام عبدالمجيد - مصطفي الزناري

خط الوسط: أحمد فتوح - إمام عاشور - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي .

خط الهجوم: يوسف حسن