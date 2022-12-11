الولايات المتحدة تحتجز مشتبها ليبيا في قضية تفجير لوكربي

أعلن القضاء الاسكتلندي، اليوم الأحد، أن ليبيَا يشتبه في صنعه القنبلة التي استخدمت في تفجير طائرة أمريكية فوق مدينة لوكربي عام 1988، بات محتجزا في الولايات المتحدة.



ووجهت الولايات المتحدة الاتهام لأبو عجيلة محمد مسعود، قبل عامين على خلفية قضية لوكربي، وكان قد احتُجز سابقا في ليبيا لتورطه المفترض في هجوم عام 1986 على ملهى ليلي في برلين، بحسب ما نشرته وكالة «فرانس برس».



وحوكم متهم واحد فقط حتى الآن في قضية تفجير رحلة بان أمريكان رقم 103، الرابطة بين لندن ونيويورك في 21 ديسمبر 1988، والذي أودى بحياة 270 شخصًا.



وقضى ضابط المخابرات الليبي السابق عبد الباسط المقرحي، سبع سنوات في سجن اسكتلندي بعد إدانته عام 2001، وتوفي في ليبيا عام 2012. ولطالما دفع المقرحي ببراءته.