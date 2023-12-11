زيلينسكي يزور البيت الأبيض الثلاثاء

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لزيارة البيت الأبيض يوم الثلاثاء المقبل ، حيث تتسارع جهود الجمهوريين لوقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وقال البيت الأبيض لدى إعلانه عن الزيارة اليوم الأحد إن بايدن يريد التأكيد على التزام الولايات المتحدة الثابت بدعم الشعب الأوكراني في دفاعه ضد الغزو الروسي.

ومن المقرر أن يناقش بايدن وزيلينسكي احتياجات أوكرانيا العاجلة في ساحة المعركة ويناقشان أيضا المساعدات الأمريكية المستمرة في هذه المرحلة الحاسمة.

ووفقا للحكومة في واشنطن، فإن الأموال التي تمت الموافقة عليها سابقا لأوكرانيا ستستهلك بالكامل بحلول نهاية العام.

ومع ذلك، يتم حاليا حظر الإفراج عن المساعدات الأمريكية الجديدة في نزاع سياسي داخلي بين الديمقراطيين والجمهوريين. ويعبر المزيد والمزيد من الجمهوريين عن شكوكهم بشأن دعم أوكرانيا.

ومرة أخرى، لم تتضمن الميزانية المؤقتة التي تم تمريرها مؤخرا أي أموال جديدة لأوكرانيا، على الرغم من أن بايدن طلب بالفعل مبالغ كبيرة من المليارات لكييف من الكونجرس في أكتوبر.

ومع تزايد حدة النداءات، دعا بايدن وفريقه على مدى أسابيع الكونجرس إلى التحرك . ومع ذلك لا توجد حركة تلوح في الأفق حتى الآن.