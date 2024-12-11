حملات مكثفة لرفع المخلفات وصيانة أعمدة الإنارة بـ7 مراكز في المنيا

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وجه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية، بمتابعة حملات النظافة وتمهيد الطرق على مستوى المحافظة لرفع المخلفات، ضمن الارتقاء بمنظومة النظافة وتجميل الشوارع والميادين وإضفاء المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين حرصا على صحتهم.



ومن جهتها، تابعت الوحدة المحلية بمركز ديرمواس، رفع المخلفات الصلبة وأعمال النظافة العامة بقرى دلجا ونزلة البدرمان وصيانة كشافات الإنارة وتركيب أخرى جديدة.

وفي مركز مطاي، رفعت المخلفات بمداخل القرى لمسح وتسوية وتمهيد الشوارع وبصفة خاصة جميع المداخل المؤدية إلى المصالح الحكومية، وبقرى بردنوها وإبوان ومنبال، وجرى قص وتهذيب الأشجار الكبيرة بطريق مصر أسوان الزراعي أمام قرية الكوادي بمدخل مدينة مطاي الجنوبي، وحديقة ميدان الشهيد بمدخل مطاي الشمالي والطريق الدائري، ورفع المخلفات بحي شمال وحى غرب المدينة، وتابعت صيانة أعمدة الإنارة بقرية بردنوها.

وفي هذا السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، بتسوية وتمهيد الطرق والشوارع الرئيسية والجانبية بنطاق قرى: "البيهو - أطسا البلد - الحتاحتة"؛ حفاظا على المظهر العام.

وفي مركز ملوي، تابعت الوحدة المحلية أعمال تطوير وتجميل المدخل الشمالي لمدينة ملوي لعودة المظهر الجمالي والحضاري للمدينة، ورفع المخلفات وتمهيد طريق المحرص وإبشادات.

ورفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، المخلفات بقرى: "الحسينية- صندفا - بني علي - بني صامت منشأة الشيخ فضل - نزلة عمرو"، وعمل صيانة دورية لأعمدة الإنارة العامة وتركيب الكشافات واللمبات الموفرة للطاقة من مدخل قرية أشروبة وطريق صفط إلى أبوجرج، ورفعت نقاط التجميع والمخلفات من مداخل ومخارج محور بني مزار وشوارع: "العاشر - الجمهورية- الثورة" ، ومن المحطة الوسيطة ونقلها إلى المقلب العمومي.



وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص، بصيانة لأعمدة الإنارة والكشافات وشد كابلات كهرباء جديدة بقرية أبو قرقاص البلد، ورفع المخلفات الصلبة والأتربة وتمهيد وتسوية الطرق بقرية نزلة أسمنت.

وفي مركز المنيا، جرى رفع المخلفات بكورنيش النيل بأقسامه الثلاثة ونقلها إلى المقلب الوسيط لمدينة المنيا ومقلب دمشير؛ حفاظا على المظهر الجمالي والحضاري، وري الشوارع الرئيسية منها شارع بورسعيد وميدان لوتس.

وجرى تحرير 50 إنذارا متنوعا ما بين إشغالات وبيئة بقرى: "بني محمد سلطان - بني أحمد الغربية"، وتم عمل صيانة لأعمدة الإنارة، وتركيب كشافات بقرية طهنشا.