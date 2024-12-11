استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على وسط وشمال غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استشهاد وأصيب عشرات الفلسطينيين ليل الثلاثاء/الأربعاء جراء قصف شنه الجيش الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ومحيط مستشفى كمال عدوان شمالا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية، أن "طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة البيومي غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد ثمانية مواطنين وإصابة آخرين".

وأضافت أن "طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة أبو طرابيش في محيط مستشفى كمال عدوان شمال القطاع".

وأشارت إلى أن 30 مواطنا بين شهيد وجريح ومفقود تحت أنقاض المنزل الذي دمر جراء القصف.