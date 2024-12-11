محمد فضل: أتمنى انضمام رونالدو لـ الأهلي

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تمنى محمد فضل، نجم الأهلي السابق، أن يتعاقد النادي الأهلي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق النصر السعودي، قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال محمد فضل، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس 2»: «النادي الأهلي يحتاج صفقات قوية قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية».

وأضاف: «الأهلي يحتاج للتعاقد مع 5 لاعبين قبل المشاركة في كأس العالم للأندية في خط الدفاع والظهير الأيسر وجناحين ومهاجم».

وتابع: «أتمنى أن يتعاقد الأهلي مع حمدي فتحي وتريزيجيه وأتمنى أن يتعاقد مع كريستيانو رونالدو».

وواصل: «رونالدو، سيضيف للأهلي حال التعاقد معه فهو يلعب بقلب، اسم الأهلي كبير جدًا ووجود رونالدو، سيفرق مع اللاعبين».