هدوء في لجان الجيزة والدقي مع انطلاق التصويت في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب

شهد عدد من لجان الاقتراع في الدائرة الأولى بمحافظة الجيزة، التي تشمل أقسام الجيزة والدقي والعجوزة، التي تجرى فيها انتخابات مجلس النواب ضمن الدوائر ال30 دائرة الملغاة من المحكمة الإدارية العليا ضمن دوائر المرحلة الأولى، هدوءا على الإقبال من المواطنين مع فتح أبواب اللجان للتصويت في التاسعة صباحا، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وأمان.

وساد الهدوء أمام مقر اللجنة الانتخابية بمدرسة أبو الهول القومية بالجيزة حيث توافد على اللجنة عدد بسيط من المواطنين منذ انطلاق عملية التصويت في التاسعة صباحا، كذلك الحال في اللجنة الانتخابية بمدرسة بدر الإعدادية بنين بالدقي.

فيما شهدت مدرسة جمال عبد الناصر بمنطقة الدقي إقبالا متوسطا من الناخبين السيدات والرجال الذين اصطفوا في طابورين أمام اللجنة للإدلاء بأصواتهم.

وخلا محيط اللجان الانتخابية بدائرة الجيزة، من مظاهر الدعاية الصاخبة التي عادة ما تميز الأيام الانتخابية، فلا منشورات دعائية لأحزاب، ولا لافتات ضخمة تسيطر على المشهد.

كما خلال محيط اللجان أيضا من أي تواجد يذكر لمندوبي المرشحين، حيث غابت مظاهر الدعاية المباشرة المعتادة، ولم تشاهد فرق توزيع المنشورات الانتخابية كما في الجولات السابقة، لتبدو المداخل والطرقات المؤدية للجان أكثر هدوءا.

وتشتعل المنافسة في الدائرة الأولى بمحافظة الجيزة، التي تشمل أقسام الجيزة والدقي والعجوزة، بين 11 مرشح يتنافسون على مقعد واحد أبرزهم مرشح حزب الجبهة الوطنية كمال الدالي الذي كان قد أعلن انسحابه ثم عودته من جديد، والمرشح المستقل هشام بدوي، والمرشح المستقل أحمد مرتضى منصور الذي كان قد أعلن عودته للسباق الانتخابي بعد انسحابه.

فيما استطاع مرشح حزب مستقبل وطن أحمد الوليد، حسم مقعد الدائرة الآخر من الجولة الأولى وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوزه في الانتخابات.