 عبد العال: مصر أفشلت المشروع الإخواني لتقسيم المنطقة - بوابة الشروق
الأحد 12 يناير 2020 11:26 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع اندلاع حرب كبرى في المنطقة بعد قتل أمريكا لقائد فيلق القدس الإيراني بالعراق؟

النتـائـج تصويت

عبد العال: مصر أفشلت المشروع الإخواني لتقسيم المنطقة

رئيس مجلس النواب علي عبد العال
رئيس مجلس النواب علي عبد العال
هديل هلال
نشر فى : الأحد 12 يناير 2020 - 11:13 م | آخر تحديث : الأحد 12 يناير 2020 - 11:13 م

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مصر أفشلت المشروع الإخواني ومشروع تقسيم المنطقة، مؤكدًا: «مصر أصبحت عصية وقوية على تمرير أي مشروعات من خلالها».

وأضاف أثناء لقاء لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، مساء الأحد، أن الإخوان يلجؤون إلى المفاصل الضعيفة في المنطقة، متابعًا: «بإرسال جماعات من المرتزقة والإرهابيين من أجل إعادة استنساخ المشروع الإخواني في ليبيا».

وتوجه بالتحية إلى الجيش الوطني الليبي ومجلس النواب الليبي بقيادة المستشار عقيلة صالح، في تصديهم للمشروع الإخواني، مستطردًا: «المشروع انكشف لكل العالم وأصبحت الكثير من الدول تعيد حساباتها وتتخذ المواقف العاقلة له».

وأوضح أن «القوة الراغبة في إعادة الأحلام العثمانية مرة أخرى على الحدود الغربية لمصر في ليبيا، في طريقها للفشل»، متابعًا: «افتضح أمره وانكشف سره، ووضحت أهدافه الخبيثة، نحن ندعم الأشقاء في ليبيا لاسترداد دولتهم ومؤسساتهم لتعود قوية تضيف إلى العالم العربي».

وافتتح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان اليوم، في حضور رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح؛ في إطار مساندة مصر للمواقف الليبية في مواجهة التدخل العسكري التركي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك