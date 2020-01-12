عبد العال: مصر أفشلت المشروع الإخواني لتقسيم المنطقة

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مصر أفشلت المشروع الإخواني ومشروع تقسيم المنطقة، مؤكدًا: «مصر أصبحت عصية وقوية على تمرير أي مشروعات من خلالها».

وأضاف أثناء لقاء لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، مساء الأحد، أن الإخوان يلجؤون إلى المفاصل الضعيفة في المنطقة، متابعًا: «بإرسال جماعات من المرتزقة والإرهابيين من أجل إعادة استنساخ المشروع الإخواني في ليبيا».

وتوجه بالتحية إلى الجيش الوطني الليبي ومجلس النواب الليبي بقيادة المستشار عقيلة صالح، في تصديهم للمشروع الإخواني، مستطردًا: «المشروع انكشف لكل العالم وأصبحت الكثير من الدول تعيد حساباتها وتتخذ المواقف العاقلة له».

وأوضح أن «القوة الراغبة في إعادة الأحلام العثمانية مرة أخرى على الحدود الغربية لمصر في ليبيا، في طريقها للفشل»، متابعًا: «افتضح أمره وانكشف سره، ووضحت أهدافه الخبيثة، نحن ندعم الأشقاء في ليبيا لاسترداد دولتهم ومؤسساتهم لتعود قوية تضيف إلى العالم العربي».

وافتتح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان اليوم، في حضور رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح؛ في إطار مساندة مصر للمواقف الليبية في مواجهة التدخل العسكري التركي.