 إخلاء عقار بالدرب الأحمر لخطورته الداهمة وترميم آخر بالسيدة زينب - بوابة الشروق
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إخلاء عقار بالدرب الأحمر لخطورته الداهمة وترميم آخر بالسيدة زينب

العقار المنهار
العقار المنهار
محمد عبد الناصر
نشر فى : الأحد 12 يناير 2020 - 2:10 م | آخر تحديث : الأحد 12 يناير 2020 - 2:10 م

أخلت الأجهزة التنفيذية لحي وسط القاهرة، العقار رقم 12 عطفة الليمون بالدرب الأحمر من جميع السكان والمنقولات؛ لخطورته الداهمة على الأرواح.

وتفقد ناصر رمضان رئيس الحى، خلال جولة ميدانية عمليات الإخلاء والإزالة تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، لرؤساء الأحياء، بإخلاء أي عقار تثبت خطورته، من السكان وتوفير سكن بديل لهم لحين ترميم العقارات من جديد.

وعلى صعيد آخر، تنفيذًا لتوجيهات المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أشرف مهران عبد اللطيف مهران رئيس حى السيدة زينب، على تنفيذ قرار الإزالة رقم 26 لسنة 2015، والذي يقضي بهدم دورين في العقار 5 حارة الترزي من شارع القمائن ببيرم التونسي، وترميم باقي العقار ترميمًا فنيًا، تحت إشراف مهندس استشاري، بجانب عمل الصلبات اللازمة، حفاظًا على الأرواح والممتلكات داخل العقارات.

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