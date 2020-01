رسائل شكر متعددة من أجويرو بعد «ليلته التاريخية»

بعث سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، برسالة مؤثرة، بعدما نجح في تحقيق رقم قياسي جديد في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، عبر تاريخ المسابقة العريقة.

وغرد أجويرو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي«تويتر» قائلًا:" سعيد جدًا بهذا الفوز، وهو يقودني حقًا للوصول إلى معالم مرحلة جديدة جنبًا إلى جنب بجوار أساطير مثل تيري هنري، والآن شيرر وفرانك لامبارد".

وأضاف:" أود أن أشكر جميع الذين جعلو تحقيق هذا ممكنًا، زملائي في الفريق، وجميع المنتمون لمانشستر سيتي، وأنصارنا، وعائلتي وجميع الذين يساعدونني لأكون افضل كل يوم، وإهداء خاص لإبني بينجامين".

وكان أجويرو قد سجل 177 هدفًا في 255 مباراة في البريميرليج، متجاوزًا عدد اهداف تيري هنري البالغ 175 هدفًا، كما سجل أيضًا أفضل عدد من هاتريك (12) في الدوري الإنجليزي.

I'd like to thank all of those who've made this possible. My teammates, the whole @ManCity, our supporters, the @premierleague, my family and all of those who help me be better every day. And a special dedication to my son Benjamin ⚽️⚽️⚽️