 تنفيذ سينما الشعب بقصر ثقافة الأقصر - بوابة الشروق
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تنفيذ سينما الشعب بقصر ثقافة الأقصر

محمد راشد:
نشر في: الخميس 12 يناير 2023 - 6:24 م | آخر تحديث: الخميس 12 يناير 2023 - 6:24 م

قال عماد فتحي، رئيس الإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافي، إنه بدأ تنفيذ مشروع "سينما الشعب" بقصر ثقافة الأقصر بجزيرة العوامية، من السبت الماضي الموافق 7 يناير.

وذكر فتحي، أنه يُعرض بسينما الشعب أقوى أفلام الموسم المعروضة بدور السينما، مشيرا إلى أن مواعيد الحفلات 10 صباحا و1 ظهرا ويبلغ سعر التذكرة 20 جنيها، بالإضافة إلى حفلات مسائية 3 عصرا و6 و9مساء بسعر 40 جنيها للتذكرة.

وأضاف فتحي، أن المشروع يتم تنفيذه من خلال وزارة الثقافة وتشرف عليه الهيئة العامة لقصور الثقافة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومدير عام الثقافة السينمائية والمدير التنفيذي للمشروع الفنان تامر عبدالمنعم ويعرض أفلام جديدة بصفة دورية، وتم افتتاح 20 دار سينما في 17 محافظة على مستوى الجمهورية تتضمن 2 دور سينما بإقليم جنوب الصعيد في محافظات قنا والأقصر.

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