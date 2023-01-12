 إصابة 13 طالبا في حادث تصادم بأسوان - بوابة الشروق
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إصابة 13 طالبا في حادث تصادم بأسوان

حمادة بعزق:
نشر في: الخميس 12 يناير 2023 - 12:28 م | آخر تحديث: الخميس 12 يناير 2023 - 12:28 م
أسفر حادث تصادم سيارتي ميكروباص عند موقف الأقاليم بمدينة أسوان، صباح اليوم الخميس، عن إصابة 13 طالبا، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص عند موقف الأقاليم يستقلهم عدد من طلاب مدرستين بمدينة أسوان الجديدة، ما أسفر عن إصابة 13 طالبا، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع آثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المارة بالطريق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

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