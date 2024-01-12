قيادي حوثي: القصف الأمريكي البريطاني همجي وسنرد عليه

تعهد عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثي في اليمن، محمد علي الحوثي، اليوم الجمعة ، بالرد على القصف الأمريكي البريطاني الذي استهدف اليمن، مؤكدا أن ما حدث عدوان متعمد وغير مبرر ويعكس نفسية متوحشة.

وقال الحوثي في منشور على حسابه بمنصة إكس (تويتر سابقا) إن "الضربات الأمريكية البريطانية همجية إرهابية وهي عدوان متعمد وغير مبرر ويعكس نفسية متوحشة، وتؤكد بهذه الضربات من جديد أنهما هما من يدير العدوان على غزة كما هي تديرها على اليمن".

وأضاف: "وأنها تحمي الإرهاب الإسرائيلي كونها هي الإرهاب وإسرائيل جزء منه"، مؤكدا أن ما قامت به اعتداء صارخ وغير مبرر يأتي في الوقت الذي يبحث العالم عن إيقاف الإبادة في غزة".

وتابع أن "هذه الضربات الجوية على الجمهورية اليمنية لن تمر مرور الكرام وبإذن الله سيتم الرد".

كانت القوات الأمريكية والبريطانية قد وجهت ضربات مشتركة ضد أهداف للحوثيين، حسبما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم".

وأوضحت سنتكوم في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا) أرفقته بفيديو لانطلاق المقاتلات التي نفذت الهجوم، أن الضربات استهدفت أنظمة الرادار وأنظمة الدفاع الجوي ومواقع التخزين و منصات إطلاق طائرات الدرونز وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية، وفقا لموقع قناة "الحرة" الأمريكية.

وجاءت الضربات بالتنسيق مع بريطانيا، وبدعم من أستراليا وكندا وهولندا والبحرين، وفقا لسنتكوم.

من جهتها، قالت القوات الجوية الأمريكية، إنها شنت ضربات ضد "60 هدفا في 16 موقعا تابعا للحوثيين"، واستهدفت مراكز قيادة وسيطرة ومخازن ذخيرة وأنظمة إطلاق ومنشآت تصنيع وأنظمة رادار خاصة بالدفاع الجوي.

وأضافت في بيان، أنه جرى استخدام أكثر من مئة صاروخ موجه بدقة في الضربات على الحوثيين واستخدام موارد من عموم المنطقة، بما فيها الطائرات وصواريخ توماهوك التي أطلقت من السفن والغواصات.