محكمة العدل الدولية تستمع إلى رد اسرائيل على اتهامات الإبادة الجماعية

يعتزم فريق قانوني إسرائيلي في وقت لاحق اليوم الجمعة الرد على اتهامات جنوب أفريقيا بأن أفعالها في غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، في اليوم الثاني من المرافعات أمام قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وسيرفض الفريق القانوني الإسرائيلي بشدة اتهامات جنوب أفريقيا وذلك عندما يبدأ عرض قضيته أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في الساعة العاشرة صباحا.

وكانت جنوب أفريقيا قد قالت يوم الخميس، وهو اليوم الأول من جلسات الاستماع، إن إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية "منهجية"، مستشهدة بأمثلة على العنف العسكري وتصريحات لساسة إسرائيليين وضباط عسكريين.

وقتل أكثر من 23 ألف فلسطيني خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة، 70% منهم على الأقل من النساء والأطفال، وفقا للسلطات الصحية في قطاع غزة .

وتطلب جنوب أفريقيا في دعواها من قضاة محكمة العدل الدولية إصدار أمر عاجل بوقف العمل العسكري الإسرائيلي.

وستبت المحكمة، التي يوجد مقرها في هولندا، والتي من المفترض أن تحل النزاعات بين الدول، في هذا الشأن خلال الأسابيع المقبلة.

ومع ذلك، فإن الإجراءات المتعلقة بالقضية الرئيسية- الادعاءات بالإبادة الجماعية- قد تستغرق سنوات للتوصل إلى حكم.

وترفض إسرائيل مزاعم جنوب أفريقيا وتصفها بأنها لا أساس لها من الصحة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، إن الحرب ضد حماس في قطاع غزة "تتوافق تماما مع القانون الدولي".