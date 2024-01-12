إيران تدين بشدة الهجمات الأمريكية والبريطانية على مدن يمنية

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الجمعة، الهجمات الأمريكية والبريطانية على عدة مدن يمنية.

وقال كنعاني: "هذه الهجمات العسكرية يتم تنفيذها تماشيا مع الدعم الكامل المستمر من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لجرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني،" بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) اليوم.

ووصف كنعاني الهجمات الأمريكية والبريطانية "بأنها عمل تعسفي وانتهاك واضح لسيادة اليمن وسلامة أراضيه وانتهاك لحقوق الإنسان. القوانين والأنظمة والحقوق المعرفة الدولية".

وأكد أن هذه الهجمات التعسفية لن يكون لها أي نتيجة سوى تأجيج حالة انعدام الأمن وعدم الاستقرار في المنطقة.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إنه بناء على أوامر منه، نفذت القوات العسكرية الأمريكية- بالتعاون مع المملكة المتحدة وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا- ضربات ناجحة ضد عدد من الأهداف في اليمن، يستخدمها المتمردون الحوثيون لتعريض حرية الملاحة في أحد أهم الممرات المائية في العالم للخطر.

من جانبه، قال محمد البخيتي ،عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية ردا على هذه الهجمات إن أمريكا وإنجلترا، في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس " (تويتر سابقا):"العواقب كبيرة وسيدفع المعتدون الثمن باهظاً والقادم أعظم والأيام حبلى بالمفاجئات واليمن عظيم بشعبه وقيادته وقواته المسلحة وقدراته العسكرية المتطورة".

وأضاف: "باتت اليمن مع فلسطين وستظل معها ولنا الشرف والفخر والاعتزاز أن نكون مع فلسطين. ومع ذلك، ستكون المعركة أكبر وأكبر من المتوقع للأمريكان والبريطانيين".