الإمارات تعتزم إعادة فتح سفارتها في لبنان

أعرب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يوم السبت عن تطلعه لإعادة فتح سفارة بلاده في لبنان.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بالرئيس اللبناني الجديد جوزف عون هنأه خلاله بمناسبة انتخابه، متمنياً له التوفيق في قيادة لبنان نحو كل ما يحقق تطلعات شعبه إلى التنمية والاستقرار، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

كما أعرب محمد بن زايد عن تطلعه إلى العمل الرئيس اللبناني بما يعود بالخير والنماء على البلدين وشعبيهما ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا دعم دولة الإمارات كل ما يضمن أمن لبنان واستقراره ويحقق تطلعات شعبه نحو التنمية.

واتفق الجانبان، خلال الاتصال، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة فتح سفارة دولة الإمارات في بيروت.

من جانبه، أكد الرئيس اللبناني حرصه على مواصلة ترسيخ علاقات البلدين خلال المرحلة المقبلة، مثمنا مواقف دولة الإمارات الداعمة للبنان على مختلف المستويات.

كما بحث الجانبان، خلال الاتصال، سبل تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين البلدين بجانب عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.